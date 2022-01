Betrunkene Jugendliche schlagen Busfahrer in Vorarlberg krankenhausreif

Betrunkene Jugendliche haben bei Egg in Vorarlberg einen Busfahrer geschlagen. Der 55-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die Jugendlichen sind geständig.

31.01.2022 | Stand: 12:09 Uhr

Am Sonntag haben Jugendliche einen Busfahrer bei Egg in Vorarlberg geschlagen und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, ist der 55-jährige Busfahrer gegen 22.10 Uhr mit einem Linienbus von Dornbirn kommend in Richtung Schoppernau gefahren. Im Bus saßen zehn Fahrgäste, darunter eine Jugendliche mit drei Freunden. Diese sind zuvor stark betrunken an der Haltestelle Dornbirn-Haselstauden zugestiegen.

Vorarlberg: Jugendliche schlagen Busfahrer krankenhausreif

In Egg auf Höhe der Haltestelle Pfister musste das Mädchen erbrechen. Der Fahrer hielt daraufhin den Bus an und forderte die Gruppe auf, den Bus zu verlassen und ihren Müll mitzunehmen. Daraufhin attackierte die Gruppe den 55-Jährigen und schlug ihn mit Fäusten ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Jugendlichen. Der Busfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief zunächst ergebnislos. Mittlerweile wurden die Tatverdächtigen ermittelt. Laut Polizei haben die beiden 15-jährigen Hauptverdächtigen gestanden, den Busfahrer geschlagen zu haben. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch und der Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt.

