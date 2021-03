Männer belästigen junge Frau in Dornbirn und werfen sie zu Boden

Eine 20-Jährige ist am späten Abend in Dornbirn unterwegs, als drei Männer sie plötzlich angreifen. Sie werfen sie zu Boden, doch die Frau kann sich befreien.

Drei Männer haben am späten Montagabend eine Frau in Dornbirn in Vorarlberg angegriffen und bedrängt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 23 Uhr auf der Höchsterstraße in Richtung Birkenwiese.

Die Frau lief allein an einer Bushaltestelle in Dornbirn vorbei

Die 20-Jährige war zu Fuß unterwegs und blieb für einen kurzen Moment auf der Höhe einer Bushaltestelle stehen. Drei Männer, die ihr auf dem Weg entgegen kamen, sprachen sie an. Sie fragten, was die junge Frau so spät noch allein auf der Straße mache. Nach Angaben der Polizei ignorierte die 20-Jährige die Männer und wollte weitergehen. Diese versperrten ihr daraufhin den Weg. In der bedrohlichen Situation wollte die Frau mit ihrem Handy ihren Freund zur Hilfe rufen. Einer der drei Angreifer schlug ihr aber das Telefon aus der Hand. Ein anderer rempelte die Frau von hinten an und die 20-Jährige stürzte zu Boden.

Die Frau stand wieder auf, versuchte nach ihrem Handy zu greifen und machte den Männern klar, dass sie die Polizei rufen wolle. Die Angreifer stießen die Frau erneut zu Boden, doch der 20-Jährigen gelang es, sich von den Männern loszureißen. Sie schrie die Angreifer an, holte sich ihr Handy zurück und rannte davon. Bei dem Angriff wurde die 20-Jährige verletzt.

Die Polizei Dornbirn sucht die drei Männer

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und den drei Tätern haben. Die Frau beschreibt ihre Angreifer als drei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Sie alle waren dunkel gekleidet und wirkten teils ungepflegt. Sie sprachen einen Vorarlberger Dialekt mit ausländischem Akzent. Hinweise können telefonisch unter +43(0)591338140 eingereicht werden.

