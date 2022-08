Falsche Polizisten kassieren in Dornbirn bei vermeintlicher Kontrolle 180 Euro ab

In Dornbirn in Vorarlberg haben sich Unbekannte als Polizisten ausgegeben und bei einer vermeintlichen Kontrolle ordentlich abkassiert.

29.08.2022 | Stand: 11:10 Uhr

In Dornbirn in Vorarlberg haben sich am Freitag Unbekannte als Polizisten ausgegeben und eine Autofahrerin einer angeblichen Kontrolle unterzogen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Die Unbekannten hielten die Frau gegen 20 Uhr in Dornbirn Wallenmahd an und gaben sich als zivile Beamte der Bundespolizei aus.

Dornbirn: Unbekannte geben sich bei Kontrolle als Polizisten aus

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Betrüger einen angeblichen Verstoß gegen die kraftfahrrechtlichen Bestimmungen fest und kassierten dafür 180 Euro "Bußgeld". Die Frau bezahlte vor Ort. Die Unbekannten stellten ihr keinen Beleg dafür aus.

Wie die Ermittlungen der Polizei Dornbirn ergaben, handelte es sich bei den Unbekannten nicht um eine Streife der Bundespolizei, sondern um einen Fall der Amtsanmaßung. So werden die Betrüger beschrieben:

Person 1: Männlich, 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dunkle zurückgekämmte Haare, trug am linken Ohr einen Ohrstecker (Tunnel mit etwa 20 Millimeter Durchmesser)

Person 2: Männlich, 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hellere Haare

Falsche Polizeibeamte könnten noch andere Verkehrsteilnehmer kontrolliert haben

Beide Männer sollen eine Polizeiuniform ohne Bewaffnung getragen haben und hatten alte Funkgeräte bei sich. Bei ihrem Auto handelte es sich um einen silberfarbenen Skoda mit einem Magnetblaulicht auf dem Dach. Die Männer benutzten eine orangefarbene Kelle, um die Frau anzuhalten.

Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass die Unbekannten auch noch andere Verkehrsteilnehmer angehalten und zur Zahlung eines "Bußgeldes" aufgefordert haben. Eventuelle Geschädigte sollen sich bei der Polizei Dornbirn melden.

