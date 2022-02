25-Jähriger nach Verfolgungsjagd mit der Polizei in Dornbirn verurteilt

Im November 2021 hat sich ein 25-jähriger Autofahrer im Drogenrausch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Jetzt wurde er in Feldkirch verurteilt.

In Dornbirn in Vorarlberg hat sich ein 25-Jähriger im November eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie der ORF berichtet, wurde der Mann am Montag vor dem Landgericht Feldkirch zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.440 Euro verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

25-Jähriger liefert sich filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei in Dornbirn

Der 25-Jährige wollte sich in der Nacht vom 11. auf den 12. November 2021 einer Verkehrskontrolle entziehen und raste davon. Auf seiner Flucht fuhr er mit einer Geschwindigkeit von teils über 130 km/h von Dornbirn nach Lustenau. Dabei missachtete er mehrere Verkehrsschilder und drängte ein entgegenkommendes Auto von der Straße ab. Später rammte er ein Polizeifahrzeug, um es ebenfalls abzudrängen. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt.

Nachdem es der Polizei gelungen war, den 25-jährigen Fahrer zu stoppen, versuchten er und zwei weitere Insassen des Autos, zu Fuß zu flüchten. Ein Polizist gab bei der Verfolgung zu Fuß einen Warnschuss in den Boden ab. Am Ende seiner Flucht sprang der junge Mann in den Rhein. Wie ein Test vor Ort ergab, stand der 25-Jährige unter Drogen. Bei der Verfolgungsjagd wurde niemand verletzt.

Landgericht Feldkirch verurteilt jungen Mann zu Geldstrafe

Am Montag wurde er nun in Feldkirch wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verurteilt. Der Angeklagte war geständig und beteuerte, dass er seine Drogensucht endgültig bekämpfen wolle. Das wirkte sich mildernd auf das Urteil aus.

