Von hinten niedergeschlagen: Unbekannter versucht 43-Jährigen auszurauben

In Dornbirn hat ein Unbekannter versucht, einem 43-Jährigen seine Geldbörse zu stehlen und ihn dabei verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

23.10.2022 | Stand: 11:50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter in Dornbirn ( Vorarlberg) versucht einen 43-Jährigen auszurauben und ihn dabei verletzt. Der 43-Jährige aus Dornbirn hatte laut Angaben der Polizei gegen 2.20 Uhr sein Fahrrad auf der Quellstraße in Richtung Bahnhof geschoben und stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Auf Höhe eines Vereinshauses wurde er nach eigenen Angaben plötzlich von hinten niedergeschlagen und ging zu Boden.

Dornbirn: Unbekannter greift 43-Jährigen an

Ein unbekannter Mann hätte daraufhin versucht, die Geldbörse aus seiner Hosentasche zu ziehen. Der 43-Jährige wehrte sich jedoch, so dass es zu einem Kampf gekommen sei, in dessen Verlauf er mehrere Kniestöße ins Gesicht bekommen hätte. Schließlich hätte der Angreifer von ihm abgelassen. Nähere Angaben zu dem Angreifer konnte der 43-Jährige nicht machen. Laut Polizeiangaben hatte der 43-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der folgenden Nummer bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden: 0043 59 133 8140.

