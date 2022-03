Radfahrerin stößt in Dornbirn mit Rollstuhlfahrerin zusammen

In Dornbirn wurde eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einer unbekannten Rollstuhlfahrerin leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Dornbirn sind am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr an der Kreuzung Schmelzhütterstraße und Michael-Lenz-Straße auf dem Schutzweg eine Radfahrerin und eine Rollstuhlfahrerin zusammengestoßen. Die 57- jährige Radfahrerin stürzte dabei laut Angaben der Polizei und verletzte sich leicht. Die bisher unbekannte Rollstuhlfahrerin verließ den Unfallort, ohne ihre Daten mit der Radfahrerin auszutauschen.

Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Frau sowie nach Menschen, die den Unfall beobachtet haben. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Dornbirn unter der Telefonnummer +43 (5913) 38140 wenden.

