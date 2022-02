Die Autogeburt von Albersschwende

In Dornbirn wollte ein Kind unbedingt früher als erwartet zur Welt kommen: Auf einem Parkplatz bei Albersschwende wurde es dann in einem Auto geboren.

27.02.2022 | Stand: 17:18 Uhr

In Albersschwende hat ein Kind in einem Auto das Licht der Welt erblickt. Nach Angaben der Polizei wollte ein 41-Jähriger Mann am Sonntagmorgen mit seiner Frau zur Entbindung ins Krankenhaus nach Dornbirn fahren.

Auf dem Weg dorthin wurden die Wehen immer heftiger und beiden war klar: Die Geburt steht kurz bevor. Der werdende Vater stellte das Auto daher schnell auf einen privaten Parkplatz am Ortsausgang von Albersschwende ab. In seiner Eile stieß der 41-Jährige beim Einparken gegen ein anderes Fahrzeug. Es entstand dabei der Polizei zufolge ein geringer Sachschaden.

Noch bevor die Rettungskräft auf dem Parkplatz eintrafen, gebar die Frau das Kind. Und der werdende Vater half laut Polizei kräftig mit. Die Mutter und das neugeborene Kind wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Beide sind wohlauf.

