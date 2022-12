Parkscheinautomaten mit Feuerwerkskörper in Vorarlberg gesprengt

Mehrere Parkscheinautomaten haben Unbekannte in Bregenz und Dornbirn mit Feuerwerkskörpern gesprengt. Die Polizei Vorarlberg sucht Zeugen.

Unbekannte haben an den Weihnachtsfeiertagen in Bregenz mit Feuerwerkskörpern Parkscheinautomaten gesprengt.

Wie die Polizei mitteilt, zerstörten der oder die Täter auf zwei Parkplätzen die Geräte jeweils „mit einem pyrotechnischen Gegenstand der Kategorie F4“. Darunter fallen Feuerwerkskörper, die für „Profis“ vorgesehen sind. Erwerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein, Fachkenntnisse nachweisen und einen Pyrotechnikausweis haben. Durch die Wucht der Sprengung wurden mehrere Teile des Automaten bis zu 20 Meter weit geschleudert.

Auch Radarbox in Dornbirn zerstört

Ein weiterer Parkscheinautomat wurde auf die gleiche Art und Weise Mittwochnacht in Dornbirn beschädigt. Hier zerstörten die Unbekannten außerdem eine Radarbox mit Pyrotechnik. Hinweise an die Polizei +43/5574/410 1231.

