Nachttischlampe führt zu Feuerwehreinsatz in Dornbirn

Eine Nachttischlampe führte am Montagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz in Vorarlberg.

28.03.2022 | Stand: 13:14 Uhr

Am Montagmorgen hat es einen Feuerwehreinsatz in Dornbirn in Vorarlberg gegeben. Grund dafür war eine Nachttischlampe.

Die betroffene Frau bemerkte laut Polizei gegen 09.00 Uhr Rauch in ihrer Wohnung. Daraufhin stellte sie fest, dass ihre eingeschaltete Nachttischlampe unter ihrer Bettdecke lag, und die Matratze bereits Funken gefangen hatte.

Dornbirn: Feuerwehr wirft brennende Matratze über Balkon

Die Frau versuchte zunächst, das beginnende Feuer mit einer Löschdecke zu ersticken, und rief dann die Feuerwehr. Diese warf die Matratze üben den Balkon der Wohnung in den darunterliegenden Garten und löschte die Matratze vollständig, so die Polizei weiter. Mit einem Gebläse konnte die Wohnung anschließend vom Rauch befreit werden.

Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.