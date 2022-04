Drama auf Rückfahrt von Alpe: Männer stürzen mit Auto 50 Meter Steilhang hinunter - schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Fraxern (Vorarlberg) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Die stürzten mit ihrem Wagen einen Steilhang hinunter.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht zum Sonntag (24. April 2022) gegen 2.30 Uhr in der 700-Einwohner Fraxern (Bezirk Feldkirch in Vorarlberg). Zu diesem Zeitpunkt fuhren zwei Männer mit ihrem Auto auf dem Forstweg von der Alpe Meiensäß kommend in Richtung Sportplatz Fraxern.

Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug von der Straße ab und stürzte etwa 50 Meter über den steil abfallenden Hang hinab. Anschließend kam das Fahrzeug auf dem Forstweg in einer Kurve auf den Rädern stehend zum Stillstand. Einer der Männer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und sich verletzt zum nächstgelegenen Wohnhaus in etwa zwei Kilometer Entfernung begeben, um den Notruf abzusetzen. Er erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmbaren Grades, die in jedem Fall so schwer waren, dass er nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus nach Dornbirn transportiert wurde.

Eine weitere Person wurde durch den Unfall schwer verletzt und durch die Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch verbracht. Am Auto entstand Totalschaden. Der PKW wurde durch die Feuerwehr geborgen und anschließend mit einem Traktor abgeschleppt. Mit keiner der beiden Parteien konnte aufgrund der Verletzungen ein Alkotest durchgeführt werden.

Im Einsatz waren drei Notärzte, zwei Rettungswagen mit jeweils drei Sanitätern, First-Responder, die Bergrettung mit fünf Personen, die Feuerwehr Rankweil mit 18 Personen und vier Fahrzeugen sowie die Feuerwehr Fraxern mit 13 Personen und drei Fahrzeugen.

Erst vor wenigen Tagen hatte es ebenfalls nachts in der Nahe einer Alpe einen spekakulären Einsatz von Rettungskräften in Österreich gegeben. Das Auto einer jungen Frau ging plötzlich in Flammen auf.

