Polizei hebt Drogennest in Vorarlberg aus - Hauptverdächtiger auf der Flucht

Ein Drogenring soll von Bludenz aus mit großen Mengen Kokain gehandelt haben. Die Polizei nimmt mehrere Verdächtige fest, der haupttäter ist auf der Flucht.

Die Polizei hat ein Drogennest in Bludenz ( Vorarlberg) ausgehoben. Das Landeskriminalamt und die Polizeiinspektion konnten nach eigenen Angaben mehreren Tätern den Handel mit großen Mengen Kokain nachweisen.

Ehepaar aus Bosnien organisiert Drogenhandel und Schmuggel nach Österreich

Die Haupttäter sind eine Frau und ein Mann aus Bosnien im Alter von 31 und 38 Jahren - die Ehefrau wohnt mit dem gemeinsamen Kind in Bludenz. Das Ehepaar organisierte laut Polizei den Schmuggel von hochwertigem Kokain aus der Schweiz und aus Belgien nach Österreich. Dort wurde das Kokain wie üblich zum Großteil aufgestreckt und weiterverkauft.

Der Bosnier hielt sich illegal in der Schweiz auf, da über ihn in Österreich bereits ein Aufenthaltsverbot erlassen worden war. Der Mann organisierte den Kokainhandel im Kilobereich von der Schweiz aus, während er von seiner Frau in Österreich unterstützt wurde.

Zum Kokain-Netzwerk gehören elf Täter

Die Polizei wies nach eigenen Angaben insgesamt elf Tätern den Handel mit Kokain nach: Drei Bosnier im Alter von 31 bis 47 Jahren, ein Rumäne im Alter von 31 Jahren, ein Slowake im Alter von 33 Jahren und sechs Österreicher im Alter von 30 bis 52 Jahren. Zudem ermittelte die Polizei weitere gut 25 Konsumenten. Die Drogen wurden während der Corona-Pandemie vorwiegend im privaten Bereich verkauft.

47-Jähriger bei Einreise mit Kokain erwischt

Der Haupttäter ist allerdings auf der Flucht, zwei Beschuldigte sind derzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Feldkirch. Ein weiterer Bosnier im Alter von 47 Jahren wurde festgenommen. Bei der Einreise von Deutschland nach Österreich war er im Besitz von acht Kilogramm Kokain.

Kokain hat einen Straßenwert von 800.000 Euro

Bei den Drogen handelte es sich um besonders hochwertiges Kokain. Es sollte von Belgien nach Slowenien transportiert werden und entspricht einem Wert von mindestens 250.000 Euro - beziehungsweise einem Straßenverkaufspreis von gut 800.000 Euro. Die Abnehmer wurden größtenteils schon bei der Behörde angezeigt. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Haupttäter demnächst von der Staatsanwaltschaft Feldkirch angeklagt.

