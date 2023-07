Seniorin stürzt Böschung hinunter und landet verletzt in Bach

Zwei Jugendliche finden in Ebbs einen Rollator am Wegrand. Schnell gehen sie die angrenzende Böschung hinunter zum Bach - und finden eine verletzte Seniorin.

24.07.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Eine Seniorin ist bei einem Spaziergang mit ihrem Rollator bei Ebbs eine Böschung hinuntergestürzt. Wie die Polizei berichtet fanden zwei Jugendliche die Verletzte.

Demnach machte sich die 80-Jährige am Sonntag gegen 14 Uhr allein mit ihrem Rollator auf den Weg. Am Theaterweg in Ebbs wollte die Frau dann eine Blume pflücken und stürzte dabei über die Böschung in den Ebbsbach.

Seniorin stürzt in Ebbs in Bachbett und verletzt sich

Kurz darauf fanden zwei Geschwister - eine 17-Jährige und ihr 15-jähriger Bruder - den herrenlosen Rollator am Wegrand stehen und liefen darauf sofort die Böschung hinunter. Dort fanden sie die 80-jährige verletzt im Bachbett liegen. Die beiden Ersthelfer setzten die Rettungskette in Gang und die Frau wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

