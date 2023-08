Wanderer stürzt bei Reutte in Bachbett und wird Stunden später gefunden

Angehörige melden einen 91-Jährigen in Ehenbichl als vermisst. Ein paar Stunden später wird er schwer verletzt gefunden.

25.08.2023 | Stand: 17:57 Uhr

In Ehenbichl in Tirol ist ein 91-Jähriger am Freitag in ein Bachbett gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei meldeten Angehörige den Senior gegen 9.30 Uhr als vermisst. Daraufhin suchten mehrere Polizeistreifen, die Bergrettung mit Suchhunden und die Hundestreife der Polizei nach dem Mann.

Vermisster nach Handypeilung gefunden

Gegen 11.15 Uhr fanden die Einsatzkräfte ihn, nachdem sie sein Handy gepeilt hatten. Er lag in Ehenbichl im Bereich Obermahd unterhalb eines Weges in einem ausgetrockneten Bachbett. Die Einsatzkräfte bargen den Mann und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Warum der Mann vom Weg über einen Abhang in das Bachbett gestürzt ist, ist noch unklar.

