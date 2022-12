Ehrengrab für Christiane Hörbiger - Beisetzung am 17. Dezember

Die im Alter von 84 Jahren gestorbene Schauspielerin Christiane Hörbiger erhält ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof.

03.12.2022 | Stand: 07:10 Uhr

Ihr Grab werde nahe der Ruhestätten des Karikaturisten Manfred Deix und des Malers Arik Brauer liegen, teilte die Bestattung Wien am Freitag mit. Christiane Hörbiger werde am 17. Dezember beigesetzt. Am selben Vormittag würden ihren sterblichen Überreste in einer Kirche auf dem Gelände des Zentralfriedhofs aufgebahrt.

Dort könne die Öffentlichkeit Abschied von der Künstlerin nehmen, hieß es. Bereits jetzt gebe es für Trauernde die Möglichkeit, ihr in einem Onlinekondolenzbuch die letzte Ehre zu erweisen. Die Schauspielerin, die in mehr als 130 TV- und Filmproduktionen mitgewirkt hat, war am Mittwoch in ihrer Heimatstadt Wien gestorben.