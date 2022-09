Ehrwald: Mann schneidet sich mit Winkelschleifer in Hand und Oberschenkel

Mit einem Winkelschleifer schnitt ein 42-Jähriger in Ehrwald (Tirol) Blech zu. Dabei rutschte er ab und verletzte sich.

24.09.2022 | Stand: 20:11 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall am Samstagmittag in Ehrwald ist ein 42-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, schnitt der Mann vor seinem Haus Blechteile mit einem Winkelschleifer zurecht. Er legte das Blech auf einer Holzunterlage auf den Boden und schnitt es durch. Dabei rutschte er mit dem Winkelschleifer ab und schnitt sich in den rechten Oberschenkel und die rechte Hand.

Durch Hilferufe machte er seine Familie auf sich aufmerksam und setzte so die Rettungskette in Gang. Der 42-Jährige wurde nach der Erstversorgung des Rettungsdiensts mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Reutte geflogen.

