Deutscher bei Kletterunfall in Tirol gegen Felswand geschleudert und verletzt

Bei einer Klettertour in der Seebenwand in Ehrwald ist ein Mann verletzt worden. Er musste mit einem Hubschrauber geborgen werden. Wie es zu dem Unfall kam.

20.05.2022 | Stand: 15:54 Uhr

Es geschah bei der letzten Seillänge: ein deutscher Kletterer ist bei einem Unfall in Tirol verletzt worden. Wie die Beamten informierten, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag in der Seebenwand in Ehrwald. Dort stieg der 38-Jährige voraus, während ein Begleiter ihn sicherte.

Deutscher Kletter bei Unfall in Tirol verletzt - Sportler von Felsen getroffen

Bei der letzten Seillänge brach während des Aufstiegs ein Griff aus, sodass sich einige größere Felsbrocken lösten. Dabei wurde der 38-Jährige getroffen und nach unten gegen die Felswand geschleudert, wobei er kurz das Bewusstsein verlor. Sein Begleiter blieb unverletzt. Der 29-Jährige alarmierte den Notruf. Beide Männer wurden vom Rettungshubschrauber mittels Tau aus der Wand geborgen. Anschließend kam der 38-Jährige mit Verletzungen unbekannten Grades ins Krankenhaus.

