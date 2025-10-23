Eine der höchsten Hütten Österreichs sucht neue Pächter

Wer schon immer Hüttenwirt werden und beruflich Höhenluft schnuppern wollte, hat in Kärnten nun wieder die Gelegenheit dazu. Denn eine der höchstgelegenen Hütten in Österreich sucht neue Pächter.

Neue Pächter auf einer der höchstgelegenen Hütten in Österreich gesucht

Es geht um die Oberwalderhütte: Sie befindet sich auf 2973 Metern Höhe im südösterreichischen Kärnten. Die Hütte befindet sich auf einer Felskuppe des Großen Burgstalles, in der unmittelbaren Nähe des höchsten Bergs in Österreich – dem Großglockner, dessen Gipfel 3798 Meter in die Höhe ragt.

Sie ist eine hochalpine und die zweithöchstgelegene Schutzhütte des Österreichischen Alpenvereins. Eine Tour zur Hütte ist anspruchsvoll: Bis zum Wasserfallwinkel können auch unerfahrene Bergsportler gehen und auch der Gamsgrubenweg in Richtung der Schutzhütte ist breit und für den Tourismus ausgebaut. Die längeren Touren erfordern jedoch reichlich Alpin-Erfahrung, auch im Hinblick auf eine Gletscherbegehung.

Pächter gesucht: Das ist die Oberwalderhütte in Kärnten

Die Oberwalderhütte, die 1910 eröffnet wurde, ist bei Skitourengehern, Wanderern, Bergsteigern und Kletterern beliebt. Aufgrund ihrer Lage ist sie Teil vieler hochalpiner Touren in der Region.

Sie kann mehr als 100 Gäste beherbergen und ist außerdem ein Zentrum für alpine Kurse und Ausbildungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Geöffnet ist die Hütte von Juni bis September. Es gibt 35 Zimmerbetten und 70 Plätze im Matratzenlager. Die letzte Modernisierung der Hütte erfolgte von 1982 bis 1985. Außerhalb der Saison gibt es einen beheizten Winterraum. Alle weiteren Informationen finden Sie hier.

Die aktuellen Pächter, Bernd Josef Fürhapter und Familie, hören nach sieben Jahren auf und wechseln auf eine andere Hütte. Für die Saison 2026 sucht der Alpenverein nun Nachfolger.

