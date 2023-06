Eineinhalb Meter lange Würgeschlange in Wien gefunden

Eine eineinhalb Meter lange Würgeschlange hat in Wien in einem Waldstück neben einem Parkplatz gelegen. Ein Polizist wurde zufällig darauf aufmerksam.

26.06.2023 | Stand: 10:20 Uhr

Königspython in Wien gefunden: Schlange wurde vermutlich ausgesetzt

Die Schlange sei augenscheinlich geschwächt gewesen. Ein Polizist habe sie aufgehoben und "gesichert", wie es hieß. Die Schlange sei dann der Tierrettung übergeben worden. Das Tier sei wahrscheinlich ausgesetzt worden, so die Polizei.

Königspythons sind nicht giftig, gelten als friedfertig und werden oft in Terrarien gehalten. Sie sind braun-schwarz mit einer markanten hellbraunen oder gelben Musterung und in West- und Zentralafrika heimisch. Sie ernähren sich von Mäusen, Ratten und Vögeln, die sie umschlingen und erdrücken.

