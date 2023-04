Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Wattens in Tirol ist ein immenser Schaden entstanden. Zwei Feuerwehrmänner wurden verletzt.

09.04.2023 | Stand: 12:05 Uhr

In Wattens ist am Karsamstag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Laut Polizei ist die Ursache bislang unklar. Das Feuer brach mittags im Bereich der Terrasse aus. Die Feuerwehren löschten den Brand.

Feuer in Wattens - Feuerwehrmänner erleiden wohl Rauchgasvergiftung

Zwei Feuerwehrmänner mussten jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Am Einfamilienhaus entstand ein erheblicher Sachschaden. Während des Feuers befanden sich keine Bewohner in dem Haus.

