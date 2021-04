Einfamilienhaus in Gaißau brennt völlig nieder - Ermittler entdecken Leiche

Am Dienstagabend ist ein Einfamilienhaus in Gaißau völlig niedergebrannt. Bei einer Dursuchung wurde eine Leiche entdeckt. Ist es die Bewohnerin?

24.04.2021 | Stand: 20:48 Uhr

Am Dienstagabend ist ein Einfamilienhaus in Gaißau ( Vorarlberg) völlig niedergebrannt. Gegen 17.27 Uhr wurde ein Dachstuhlbrand in Gaißau gemeldet, wobei beim Eintreffen der Polizei bereits das ganze Haus in Flammen stand. Aufgrund der Angaben des Ehemannes und der Nachbarn befürchtet die Polizei, dass sich die 61-jährige Bewohnerin des Hauses während des Brandes noch im Haus befand. Der Ehemann der Frau war zum Zeitpunkt des Brandausbruches beim Einkaufen.

Einfamilienhaus in Gaißau brennt völlig nieder - Kam die Bewohnerin in den Flammen um?

Im Zuge der Durchsuchung des Brandobjekts entdeckten Ermittler am Samstagnachmittag eine stark verkohlte Leiche. Ob es sich dabei um den Leichnam der vermissten Hausbewohnerin handelt wird nun durch eine Obduktion geklärt.

Durch den Brand wurden umliegende Häuser zum Teil erheblich beschädigt

Neben dem Haus brannten auch drei Autos völlig aus. Ein weiteres Haus wurde im Eingangsbereich durch Sekundärbrand und Löscharbeiten erheblich beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung wurden umliegende Häuser - unter anderem die Fensterscheiben - und vier weitere Pkw beschädigt. Diverse Bootsplanen, Poolabdeckungen und Markisen wurden im Umkreis durch Funkenflug beschädigt.

Neben Einsatzkräften der Polizei waren waren 13 Fahrzeuge der Feuerwehren Gaißau, Höchst, Hard und Dornbirn, zwei Ersthelfer, zwei Rettungsfahrzeuge sowie das Kriseninterventionsteam am Einsatz beteiligt.

Lesen Sie auch: Waldbrand in Feßlerberg bei Langen mit Jauchefass gelöscht

Lesen Sie auch