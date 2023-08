Retter finden Leiche eines vermissten 54-jährigen Wanderers

In Elbigenalp haben Retter nach einer tagelangen Suchaktion die Leiche eines 54-jährigen Vermissten gefunden. Die Polizei geht von einem Alpinunfall aus.

15.08.2023 | Stand: 21:04 Uhr

Fast drei Tage lang haben Polizei und Bergrettung nach einem vermissten Wanderer in Elbigenalp gesucht. Am Dienstag fanden die Retter nur noch die Leiche des 54-Jährigen. Laut Polizei hatten die Angehörigen am Sonntagabend die Polizei verständigt, nachdem der Mann von einer Wanderung zur Kasermandl Alm in Elbigenalp nicht zurückgekehrt war.

Vermisster Wanderer tot aufgefunden: Polizei liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor

Nachdem die Polizei und die Bergrettung mithilfe eines Hubschraubers, zweier Drohnen und Suchhunden am Sonntag, Montag und Dienstag nach dem Vermissten gesucht hatten, fanden sie in einem Waldgelände die Leiche des Mannes. Der Polizei liegt kein Hinweis auf ein Fremdverschulden vor. Sie geht derzeit von einem Alpinunfall aus.

