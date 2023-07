Motorrad verschwindet nach Unfall auf der Lechtalstraße

Nach einem Unfall auf der Lechtalstraße bei Elmen (Bezirk Reutte in Tirol) verschwindet ein Motorrad. Ob es wieder auftaucht, ist fraglich.

26.07.2023 | Stand: 18:37 Uhr

Ein Motorradfahrer aus Deutschland ist bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Elmen (Bezirk Reutte in Tirol) leicht verletzt worden. Allerdings hatte der 58-Jährige offenbar einen guten Schutzengel.

Motorradfahrer stürzt auf der Lechtalstraße und landet im Fluss

Der Mann war laut Polizei am Mittwoch gegen 11.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Lechtalstraße in Richtung Elbigenalp unterwegs. Er stürzte auf einmal in einer Linkskurve - warum ist bislang unklar. Der 58-Jährige rutschte daraufhin mit seiner Maschine über den Fahrbahnrand hinaus. Er stürzte über einen steilen Hang hinunter in den Lech, der dort viel Wasser führt.

Wo ist das Motorrad des 58-Jährigen aus Deutschland?

Der Deutsche befreite sich selbst aus dem Wasser. Vom Motorrad, das ebenfalls ins Wasser gefallen war, fehlt allerdings bislang jede Spur. Die Maschine wurde noch nicht gefunden.

Der Rettungsdienst brachte den 58-Jährigen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Reutte.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.