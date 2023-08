Erdrutsch: Hahntennjoch gesperrt - Feuerwehr pumpt Keller im Außerfern aus

Teils starke Regenfälle haben am Sonntagabend im benachbarten Tirol zu Überschwemmungen und Vermurrungen geführt. Die Hahntennjochstraße ist gesperrt.

Wegen starker Regenfälle kam es am Sonntagabend entlang der Lechtalstraße in den Tiroler Gemeinden Bach/Stockach sowie in Elbigenalp im Bereich Untergiblen zu Überschwemmungen und kleinflächigen Vermurungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten dort auch mehrere Keller auspumpen.

Hahntennjochstraße bis auf Weiteres gesperrt

Bis auf Weiteres gesperrt ist die Hahntennjochstraße nach Murenabgängen. Zwischen Imst und Pfafflar geht auf beiden Fahrtrichtungen nichts mehr. Wie lange die Sperre aufrecht ist, ist derzeit nicht bekannt.

Aufgrund einer Mure war die Lechtalstraße zwischen Bach und Stockach für die Dauer von etwa zwei Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde von der Feuerwehr eingerichtet. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit. "Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt", schreib die Beamten weiter.

