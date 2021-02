Ein Unbekannter hat gedroht, ein Haus in Gries am Brenner zu sprengen. Ein Sachkundiger und ein Sprengstoffspürhund durchsuchten daraufhin das Haus.

11.01.2021 | Stand: 18:26 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter hat am Montag gedroht ein Haus in Gries am Brenner zu sprengen, wenn er nicht einen hohen Geldbetrag bekommt. Der Polizei zufolge haben ein Sachkundiger und ein Sprengstoffspürhund umgehend das Haus durchsucht.

Gefunden haben sie aber nichts.

Lesen Sie auch: Polizei findet vermissten Wanderer tot in Bach