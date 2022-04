Es war wohl ein Wolf: Mehrere Schafe auf Weide in Tirol getötet

Die Behörden gehen von einem Wolfriss aus: Auf einer Weide in Mittewald wurden mehrere Schafe getötet und verletzt.

24.04.2022 | Stand: 10:02 Uhr

Am Sonntag (24. April 2022) gegen 6:15 Uhr bemerkte ein Landwirt, dass einige Schafe in einem durch Elektrozaun gesicherten Feld in der Nähe seines Wirtschaftsgebäudes in Mittewald in der Nacht vermutlich von einem Wolf gerissen worden waren. Laut Angaben des Landwirtes seien sechs Schafe verletzt bzw. getötet worden, zwei Schafe seien abgängig, teilte die Tiroler Polizei am Sonntagmorgen mit. Weitere Erkenntnisse soll eine Untersuchung durch einen Amtstierarzt geben.

