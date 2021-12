Ex-Kanzler Sebastian Kurz übernimmt neuen Job in den USA

Sebastian Kurz, bis vor kurzem noch Bundeskanzler in Österreich, hat einen neuen Arbeitgeber. Er wechselt in die USA in die Firma eines Milliardärs.

30.12.2021 | Stand: 14:06 Uhr

Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz soll "Global Strategist" bei der amerikanischen Investmentfirma Thiel Capital werden. Das bestätigte Kurz den österreichischen Medien "Krone" und "Heute".

Kurz war im Oktober nach Korruptionsvorwürfen als Bundeskanzler zurückgetreten. Er und einige seiner engsten politischen Mitstreiter sollen mithilfe von Steuergeldern geschönte Umfragen in Auftrag gegeben haben, um den Weg ins Kanzleramt zu ebnen. Kurz bestreitet alle Vorwürfe. Er blieb zunächst Chef der konservativen ÖVP und Fraktionschef, kündigte aber Anfang Dezember abrupt seinen Rücktritt von allen Ämtern an.

Tatsächlich wechselt Kurz nun in die Privatwirtschaft und wird bei Silicon-Valley-Milliardär und Paypal-Mitbegründer Peter Thiel anheuern. Der amerikanische Investor Peter Thiel ist Republikaner und Unterstützer von Ex-US-Präsident Donald Trump.

Der amerikanische Investor Peter Thiel ist Republikaner und Unterstützer von Ex-US-Präsident Donald Trump - und künftig Arbeitgeber von Sebastian Kurz. Bild: Shawn Thew, dpa (Archiv)

Sebastian Kurz und Peter Thiel kennen sich seit Jahren

Kurz kennt Thiel seit vielen Jahren. Bis zum Job-Antritt im ersten Quartal des neuen Jahres werde der mit 35 Jahren jüngste Altkanzler Österreichs die Zeit mit seiner Familie genießen, berichtete heute.at. Silvester verbringe man zu dritt daheim in Meidling.

Sebastian Kurz und seine Freundin waren im Herbst Eltern geworden. Die Geburt seines Sohnes habe seine Perspektive geändert, sagte Kurz damals, und schloss eine Rückkehr in die Politik aus.

Lesen Sie auch

Österreichs Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz Medien: Österreichs Ex-Kanzler Kurz geht als Manager in die USA

Dass er in die USA gehe, war in den vergangenen Wochen schon in österreichischen Medien spekuliert worden. Sebastian Kurz hatte sich dazu nicht geäußert. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er seine Weihnachtsgrüße dieses Jahr aber - eher ungewöhnlich - auf Englisch: "Merry #Christmas, relaxing holidays and a happy New Year to you all!" - übersetzt: "Frohe #Weihnachten, entspannte Feiertage und ein frohes neues Jahr euch allen!"