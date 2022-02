Explosion im Ofen: Mann schwer verletzt

Er öffnete die Tür seines Ofens, als es zu einer Explosion: Ein 49-Jähriger wurde am Sonntagabend in Innsbruck schwer verletzt,

28.02.2022 | Stand: 06:16 Uhr

Am Sonntagabend (27. Februar 2022) um 20:55 Uhr wollte ein 49-Jähriger in seiner Wohnung in Innsbruck seinen Ofen nachheizen, als es beim Öffnen der Ofentür zu einer Explosion kam. Durch die Stichflamme erlitt der Mann Verbrennungen und wurde unbestimmten Grades verletzt. Auch die Bekleidung des Mannes hatte Feuer gefangen.

Er wurde von Rettungskräften in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die genaue Ursache der Explosion beim Öffnen der Ofentür ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen; der zuständige Kaminkehrer soll am Montag befragt werden.

