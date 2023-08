Bewohner bei Explosion in Hauskeller in Vorarlberg schwer verletzt

In der Keller-Wohnung eines Hauses in Sulz (Vorarlberg) kommt es zu einer Explosion. Ein Mann wird schwer verletzt. Die Ursache ist offenbar bereits geklärt.

In einem Wohnzimmer im Keller eines Mehrparteienhauses in Sulz ( Vorarlberg) ist es am Montagabend zu einer Explosion gekommen. Das Zimmer brannte dadurch laut Polizei sofort. Der Qualm, der sich daraufhin bildete, verrauchte umgehend das komplette Haus, in dem zwölf Menschen gemeldet sind.

Brand in Sulz (Vorarlberg): Bewohner retten sich ins Freie

Die Bewohner waren zu der Zeit gegen 21.35 Uhr noch in der Wohnung. Sie erlitten nach Angaben der Polizei schwerste Brandverletzungen, konnten sich aber selbst vom Keller ins Freie retten.

Die Feuerwehr rettete drei Bewohner des oberen Stockwerks des Hauses mit einer sogenannten Schiebeleiter vom Balkon. Als die Kameradinnen und Kameraden mit dem Löschen begannen, war noch unklar, ob sich noch weitere Menschen in dem Haus befanden.

Atemschutztrupps durchsuchten deswegen das gesamte Gebäude nach Vermissten. Außerdem gingen die Einsatzkräfte gegen den Brand im Keller vor. Die Feuerwehren konnten die Flammen im Keller des Hauses allerdings rasch löschen.

41-Jähriger bei Explosion in Sulz schwer verletzt

Ursache des Brandes ist nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei ein Gasgrill: Die Bewohner hatten im Wohnzimmer des Kellers offenbar eine Paella Pfanne auf den offenen Gasgrill gestellt. Die Beamtinnen und Beamten ermitteln allerdings noch weiter.

Ein 41-jähriger Bewohner aus Spanien erlitt schwerste Brandverletzungen und kam zur Erstversorung ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Ein Rettungshubschrauber der schweizerischen Rettungsflugwacht Rega flog ihn später in die Spezialklinik nach Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern).

Auch ein Feuerwehrmann bei Einsatz am Kopf verletzt

Außerdem wurde ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht verletzt - er erlitt eine Verbrennung am Kopf. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt.

Im Einsatz waren insgesamt fünf Feuerwehren aus Sulz, Röthis, Zwischenwasser, Rankwpoeil und Götzis mit 20 Fahrzeugen und 135 Kräften. Darüber hinaus war die Rettung mit sieben Fahrzeugen und 26 Kräften im Einsatz. Die Polizei waren vier Streifen und einem Brandermittler vor Ort.

