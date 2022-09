Serie von Fahrraddiebstählen: erste Erfolge bei den Ermittlungen

In Österreich sind in den vergangenen Monaten mehrere hochwertige Fahrräder gestohlen worden, im Wert von fast 70.000 Euro. Die Polizei hat nun drei Verdächtige.

02.09.2022 | Stand: 15:14 Uhr

Das Landeskriminalamt in Tirol konnte erste Erfolge bei den Ermittlungen in einer Serie von Diebstählen hochwertiger Fahrräder in Tirol, Salzburg und Kärnten mit einem Gesamtschaden von knapp 70.000 Euro verbuchen. Am Rande des 41. Öztal-Radmarathons in Sölden konnten die Ermittler zwei Mountainbikes im Fahrzeug von zwei tschechischen Tatverdächtigen - ein 45-jähriger Tscheche und eine 23-jährige Tschechin - sicherstellen. Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen fest. Den dritten Kopf der Gruppe, ein 49-jähriger Tscheche, wurde ebenfalls in Untersuchungshaft genommen.

Mountainbikes und Fahrräder in Österreich gestohlen: Polizei verzeichnet Ermittlungserfolge

Das Täter-Team soll laut Polizei seit mehreren Monaten am Rande von Radsportveranstaltungen in Tirol, Kärnten und Salzburg diverse Diebstähle und Einbrüche mit Diebstahl begangen haben, um hochwertige Fahrräder zu stehlen. Der bisher ermittelte Schaden belaufe sich auf 66.250 Euro. Zuletzt hätte die Gruppe im Start- und Zielbereich des Öztal-Radmarathons aus dem Skikeller eines Hotels sowie im Bereich der Gaislachkogelbahn zwei hochwertiige Mountainbikes entwendet.

Das LKA Tirol geht derzeit von sechs Taten mit insgesamt acht gestohlenen Fahrrädern aus, die dem Tätertrio zugeordnet werden können. Die 23-Jährige wurde mittlerweile wieder aus der Haft entlassen, die beiden Männer befinden sich weiterhin im Gewahrsam der Polizei.

