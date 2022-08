Fahrradfahrer stürzt in Jungholz

In Jungholz (Kleinwalsertal) ist ein Deutscher mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich schwer verletzt.

24.08.2022 | Stand: 06:46 Uhr

Ein deutscher Fahrradfahrer ist am Dienstag in Jungholz gestürzt: Wie die Polizei berichtet, fuhr der 63-Jährige gegen 19.05 Uhr auf der Gemeindestraße in Jungholz talwärts in Richtung Deutschland. Er trug einen Fahrradhelm und Radbekleidung.

Auf der leicht abschüssigen Fahrbahn fuhr er im Straßenverlauf nach rechts und bremste mit dem Hinterrad auf dem Teilstück, welches durch Sand bedeckt war. Durch das blockierende Hinterrad stürzte er und blieb unterhalb der Böschung liegen. Er zog sich dabei schwere Becken- und Beinverletzungen zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Kempten eingeliefert.

