Fahrräder in Dornbirn gestohlen - Polizei sucht Besitzer

Die Polizei in Dornbirn hat zwei Personen mit gestohlenen Fahrrädern erwischt. Nun sucht sie nach den Besitzern. So sehen die beiden Räder aus.

08.04.2022 | Stand: 17:58 Uhr

Aufruf an die Bestohlenen: Die Polizei in Vorarlberg sucht nach den Besitzern von zwei gestohlenen Fahrrädern. Wie die Beamten informieren, haben sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Personen mit Fahrrädern angehalten, die sie zuvor illegal entwendet hatten. Wie die Polizei vermutet, dass die Diebe die Fahrräder im Bereich Dornbirn / Schoren gestohlen hatten. Die Beamten suchen nun nach den Besitzern der Räder. Diese werden folgendermaßen beschrieben:

Damenfahrrad der Marke MILES: weiß, Type ubk., mit Fahrradkorb vorne Bild: Polizei Dornbirn

Damenfahrrad der Marke VELOCITY: Type ubk., schwarz. Bild: Polizei Dornbirn

Fahrräder gestohlen in Dornbirn - Besitzer gesucht

Die Besitzer der Fahrräder werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer +43 (0) 59 133 8140 zu melden. (Lesen Sie auch: Betrunkene greifen Polizisten in Kematen (Tirol) an)