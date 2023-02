Fast 50 Jahre alter Orang-Utan im Wiener Zoo eingeschläfert

Ein Orang-Utan-Männchen namens Vladimir ist im Alter von fast 50 Jahren im Wiener Tiergarten Schönbrunn eingeschläfert worden.

15.02.2023 | Stand: 11:23 Uhr

Der Affe sei das älteste Männchen im Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) gewesen, teilte der Zoo am Mittwoch mit. In den vergangenen Wochen habe sich sein Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert, weshalb diese Entscheidung aus Tierschutzgründen unausweichlich gewesen sei. "So ein hohes Alter erreichen wenige Orang-Utans. Das ist nur mit bester Betreuung möglich", sagte Thomas Voracek, leitender Tierarzt des Zoos.

Vladimir wurde 1974 geboren und lebte seit 1991 im Wiener Zoo. Hier sorgte er im Juni 2022 noch für einen Zuchterfolg. An der Betreuung von Jungtieren sind Männchen allerdings wenig beteiligt. Aufgrund der fortschreitenden Zerstörung ihres Lebensraumes auf den Inseln Borneo und Sumatra sind Orang-Utans vom Aussterben bedroht.

