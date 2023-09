35-Jähriger in Feldkirch niedergestochen - schwer verletzt

Ein 35-Jähriger hat in Feldkirch (Vorarlberg) einen gleichaltrigen Mann unvermittelt niedergestochen. Die Polizei ermittelt.

25.09.2023 | Stand: 05:50 Uhr

Am Samstagnachmittag (23.09.2023 um kurz nach 14 Uhr ereignete sich nach Angaben der Polizei in Vorarlberg in der Wichnergasse in Feldkirch eine brutale Attacke. Ein 35-jähriger Mann griff unvermittelt einen Altersgenossen an. Mit mehreren Messerstichen verletzte er das Opfer am Oberkörper schwer.

Messerattacke in Feldkirch: Angreifer festgenommen

Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Bärenkreuzung, entlang des Schlossgrabens. Er konnte jedoch nach kurzer Zeit von der Polizei in der Innenstadt von Feldkirch gestellt und festgenommen werden.

(Lesen Sie auch: Badeunfall in Serfau: Fünfjähriger treibt bewusstlos in Schwimmbecken)

Das schwer verletzte Opfer wurde umgehend in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert und notfallmedizinisch versorgt. Der Mann befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Mann in Feldkirch niedergestochen: Polizei sucht Zeugen

Zu den Beweggründen des Täters gibt es bisher keine Informationen. Das Motiv hinter dem Angriff ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Landeskriminalamt sucht Zeugen. Telefon: 0043 59 133 80 3333.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.