Auto prallt in Vorarlberg frontal gegen Baum und wird verletzt

Ein 19-Jähriger ist in Feldkirch in Tirol mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

15.02.2022 | Stand: 21:21 Uhr

Bei einem Unfall in Feldkirch in Vorarlberg am Dienstag wurde ein 19-Jähriger verletzt. Der junge Mann ist im Bereich der Rheinstraße frontal gegen einen Baum geprallt, berichtet die Polizei. In einer leichten Linkskurve ist das Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus geraten. Es touchierte zunächst einen Baum und prallte anschließend frontal gegen einen anderen.

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto um 90 Grad gedreht und kam auf dem angrenzenden Fahrradweg zum Stillstand. Der 19-Jährige erlitt bei dem Unfall in Vorarlberg Verletzungen unbestimmten Grades. Am Auto entstand Totalschaden.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.