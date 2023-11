Fahrgast sticht während der Fahrt auf Taxifahrer ein

Ein 28-Jähriger aus Österreich ruft sich ein Taxi und will damit von Feldkirch nach Buchs fahren. Dann attackiert er den Fahrer mit einem Messer.

Zu einem versuchten Tötungsdelikt ist es am vergangenen Dienstag, 7. November, in einem Industriegebiet in Buchs ( Schweiz) gekommen. Ziel war laut Polizei ein 46-jähriger Taxifahrer aus Österreich.

Demnach bestellte sich ein 28-Jähriger Österreicher in Feldkirch am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr ein Taxi mit dem er sich über Liechtenstein nach Buchs fahren ließ.

Versuchter Mord in Buchs (Schweiz): Fahrgast sticht auf Taxifahrer ein

Bei einer Automatentankstelle in dem Industriegebiet kam es zwischen dem Fahrer des Taxis und dem Fahrgast aus bislang unbekannten Gründen zu einer Diskussion. Im Zuge des Streits zückte der Passagier ein Messer und stach dem 46-Jährigen während der Fahrt mehrfach in den Hals.

Der Fahrer konnte sich aus dem Auto retten. Währenddessen flüchtete der 28-Jährige mit dem Taxi nach Vorarlberg. Auf der Flucht verursachte er einen Verkehrsunfall in Buchs und floh in Ruggell vor einer Polizeikontrolle. Zudem touchierte er in Feldkirch ein geparktes Fahrzeug und stellte das Taxi am späteren Fundort ab.

Tatverdächtiger flieht mit Taxi - Opfer lebensgefährlich verletzt

Der 46-Jährige konnte direkt nach seiner Flucht aus dem Fahrzeug Hilfe bei einem passierenden Busfahrer holen. Der Taxifahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Krankenhaus St. Gallen eingeliefert. Der Tatverdächtige konnte unterdessen ermittelt und festgenommen werden.

Zum genauen Motiv kann die Polizei bislang keine genauen Angaben machen. Weil der vermeintliche Täter Österreicher ist, wird das Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch geführt, die mit der Staatsanwaltschaft St. Gallen zusammenarbeitet.

