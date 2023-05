Nackter Zwei-Meter-Mann spaziert durch Feldkirch - und verletzt Polizisten

Ein nackter Mann hat in Feldkirch für Aufsehen gesorgt. Als der Nackte an einer Straße von zwei Polizisten angesprochen wurde, attackierte er die Beamten.

15.05.2023 | Stand: 15:02 Uhr

Ein nackter Mann ist am Samstag, 13. Mai durch Feldkirch gegangen und hat zwei Polizisten attackiert. Laut Polizei wurde der etwa zwei Meter große Nudist gegen 19 Uhr gemeldet.

Zwei Polizisten trafen den Mann kurz darauf in der Liechtensteinstraße - einer zentralen Straße in Feldkirch - an und sprachen ihn an. Unvermittelt attackierte der Nackte einen Polizisten an und traktierte ihn mit Faustschlägen gegen den Kopf. Außerdem versuchte er auch, der Polizistin gegen den Kopf zu schlagen, doch die Schläge wurden abgewehrt.

Vorarlberg: Nackter Mann läuft durch Feldkirch und attackiert Polizisten

Die beiden Beamten brachten den Mann zu Boden und nahmen ihn fest. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung ermittelt. Der Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend aktuell hier.