Sanka-Fahrerein erschrickt in Rettungsgasse und verursacht Unfall

Kurioser Unfall auf dem Fernpass-Zubringer bei Nasserreith. Dabei krachte die Fahrerin eines Sankas in das Fahrzeug einer Intalienerin.

12.03.2023 | Stand: 21:37 Uhr

Der Unfall geschah am Sonntagmittag gegen 11.40 Uhr. Eine 46-jährige Italienerin war mit ihrem Auto in dichtem Kolonnenverkehr auf der B179 in Richtung Fernpass untewegs und musste dann verkehrsbedingt anhalten.

Fernpass-Route: Unfall in der Rettungsgasse

Zur gleichen Zeit lenkte eine 18-jährige Deutsche einen Sanka in dieselbe Richtung. Um mit dem Krankentransport schneller voran zu kommen, schaltete die 18-Jährige das Blaulicht ein und fuhr an der stehenden Kolonne durch die Rettungsgasse vorbei. Als ihr Gegenverkehr entgegen kam, erschrak die Sanka-Fahrerin und krachte in den Wagen der Italienerin.

Durch den Unfall wurde die 46-jährige verletzt. Sie begab sich in ärztliche Behandlung.

