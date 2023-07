Frau beißt Busfahrer in den Arm und zerreißt sein Hemd

Ein Fahrgast rastet auf der Fernpassstraße B179 in Tirol aus, weil der Bus sich wegen Staus verspätet. Die Frau greift den Fahrer an. Doch er reagiert gelassen.

19.07.2023 | Stand: 17:59 Uhr

Eine Frau hat einen Busfahrer am Dienstag während der Fahrt auf der Fernpassstraße B179 zwischen Reutte und Nassereith ( Tirol) attackiert. Der 65-jährige Einheimische hielt laut Polizei den Bus an der Haltestelle „Zugspitzblick“ in Biberwier an. Dort stieg die unbekannte Täterin zu.

Frau beißt Busfahrer und zerreißt ihm das Hem

Der Linienbus verspätete sich wegen des hohen Verkehrsaufkommens um etwa 17 Minuten. Deswegen wurde die Frau offenbar aggressiv. Der Busfahrer hielt daraufhin gegen 17.15 Uhr an der Haltestelle „Fernsteinsee“ an. Die Frau attackierte den 65-Jährigen, biss ihn in den rechten Arm, kratzte ihn an den Armen, packte ihn am Hals und zerriss ihm das Hemd.

Der 65-Jährige verwies die Frau des Busses, schloss die Türen und fuhr weiter. Am Mittwoch suchte der Mann einen Arzt auf und zeigte die Frau bei der Polizei an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Reutte unter Telefon +43-(0)59133/7150.

