Festival "Szene-Open-Air 2022" in Vorarlberg verkündet Headliner

Beim Szene-Openair-Festival 2022 sind Casper, Marteria und Scooter in Lustenau (Vorarlberg) zu Gast. Der Festival-Überblick.

15.12.2021 | Stand: 18:24 Uhr

Das Line-Up für das Szene-Open-Air 2022 nimmt immer mehr Gestalt an. Die Macher des dreitägigen Musikfestivals in Lustenau ( Vorarlberg) haben nun die beiden deutschen Rapper Casper und Marteria als weitere Headliner neben Scooter bekannt gegeben.

Szene-Open-Air 2022: Von Rap bis Folk

Das Szene-Open-Air, das als eines der wenigen Festivals im Corona-Sommer 2021 hatte stattfinden können, findet vom 4. bis 8. August statt. Neben den drei Schwergewichten der deutschen Popkultur sind noch ein Dutzend weitere Künstler wie Fiva, Swiss & Die Anderen, BHZ und Jeremias bestätigt worden. Die Palette reicht von Rap und Hip-Hop über Pop und Indie bis hin zu Folk und Punkrock.

Doch damit ist das Programm noch längst nicht fertig. Das Team vom Kultur- und Jugendverein Szene Lustenau arbeitet nach eigenen Angaben bereits am weiteren Line- Up für das gemeinnützige und unabhängige Festival am alten Rhein.

Das Szene-Open-Air besteht seit 1990. Mit rund 10.000 Besuchern und 450 Helfern pro Jahr gilt es inzwischen als größtes Musikfestival in Westösterreich. (bes)

Kartengibt es hier zu kaufen.

