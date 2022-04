Festivalmitarbeiter schlägt Jugendlicher mehrfach mit Faust ins Gesicht - 16-Jährige schwer verletzt

Schwere Körperverletzung in Sölden (Tirol): Ein 23-Jähriger schlug einer 16-Jähriger mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Brutale Attacke in Sölden: Ein Mann schlug eine Jugendliche krankenhausreif.

Das ist laut Tiroler Polizei passiert: Am Samstagmorgen (23. April 2022) gegen 06.15 Uhr kam es in einer Unterkunft in Sölden zwischen einem 23-jährigen österreichischen und einem 16-jährigen amerikanischen Festivalmitarbeiter zu einer verbalen Auseinandersetzung.

In weiterer Folge ging der 23-Jährige in das Zimmer des 16-Jährigen und schlug diesem mit der Faust mehrfach in das Gesicht. Dadurch erlitt der Jugendliche schwere Gesichtsverletzungen und musste nach der Erstversorgung am Vorfallsort mit der Rettung zur weiteren Behandlung in das Universitätsklinikum Innsbruck eingeliefert werden. Ein mit dem Gewalttäter durchgeführter Alkotest verlief positiv.

