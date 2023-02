Festspiele Salzburg würdigen Regisseur Flimm mit Trauerbeflaggung

Die Salzburger Festspiele haben den am Samstag verstorbenen Regisseur Jürgen Flimm mit einer Trauerbeflaggung gewürdigt.

05.02.2023 | Stand: 10:26 Uhr

Die Festspiele Salzburg haben den gestorbenen Regisseur Jürgen Flimm gewürdigt. "Jürgen Flimm, einer der maßgeblichsten und erfolgreichsten Regisseure und Theaterleiter im deutschsprachigen Raum, hat die Salzburger Festspiele auf vielfache Weise geprägt", hieß es am Sonntag in einer Stellungnahme von Intendant Markus Hinterhäuser. Flimm leitete die Salzburger Festspiele von 2006 bis 2010.

Festspiele Salzburg würdigen verstorbenen Jürgen Flimm

"Als Opern- und Theaterregisseur feierte er Triumphe bei Publikum und Kritik. Als Schauspielchef setzte er Akzente mit einem neuen Jedermann und konsequenter Nachwuchsförderung." Als Intendant sei "ihm mit einem fein gesponnenen thematischen Gesamtkonzept" der Ausgleich zwischen Tradition und Moderne gelungen.

"Die schwarze Fahne, die heute am Festspielhaus weht, ist ein Zeichen der Trauer und der Dankbarkeit für Jürgen Flimms Wirken für die Salzburger Festspiele", hieß es. Der Regisseur und Intendant starb am Samstag im Alter von 81 Jahren in Hamelwörden nordwestlich von Hamburg.

