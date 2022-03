Erneut halten Waldbrände die Feuerwehren in Tirol in Atem

Wieder ein Waldbrand in Tirol: Oberhalb von Längenfeld sind am Sonntag gleich zwei Brände ausgebrochen, die die Feuerwehr auch heute noch beschäftigt haben.

28.03.2022 | Stand: 15:48 Uhr

In einem Bergwald oberhalb von Längenfeld im Ötztal sind am Sonntag an zwei Stellen Brände ausgebrochen. Den Feuerwehren wurde gemeldet, die Brandstellen befänden sich im Bereich Mösle im Bezirk Imst in Tirol direkt neben einem auch als Wanderweg benutzbaren Forstweg.

Dort stand laut Einsatzkräften eine Fläche von etwa drei bis vier Fußballfeldern in Brand. In dem alpinen Gelände herrscht wie fast überall in der Region große Trockenheit.

Aktuell gibt es sowohl in Tirol wie auch im Allgäu hohe Waldbrandgefahr, wie der Brand einer Wiese und eines Baumes in Leutkirch oder das erneute Feuer am Schwarzenberg in Pinswang vor Augen führten. (Lesen Sie dazu auch: Waldbrandgefahr im Allgäu weiterhin groß: Was Auslöser sein können).

Enorme Trockenheit: Waldbrände in Tirol breiten sich rasch aus

Obwohl die Feuwerwehren rasch bei den Bränden oberhalb von Längenfeld im Einsatz waren, breiteten sich die Feuer aufgrund der enormen Trockenheit rasch aus. Es kamen drei Lösch-Hubschrauber dazu, die Löscharbeiten wurden bis zum Einbruch der Dunkelheit durchgeführt und am Montagvormittag fortgeführt.

Inzwischen seien die Brände unter Kontrolle, würden von den Rettern aber weiter im Auge behalten, falls weitere Glutnester entstünden.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Da es sich zeitgleich um zwei fast identische Brandobjekte in unmittelbarer Nähe handelte, kann eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden.

Im Einsatz waren:

120 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen

Freiwillige Feuerwehren Sölden, Längenfeld, Umhausen, Huben Imst

Flugeinsatzgruppe der Berufsfeuerwehr Innsbruck

Drohne der Feuerwehr Landeck

3 Löschhubschrauber (Libelle Tirol, Heli Tirol, Wucher)

2 Streifen der Polizeiinspektion Sölden

