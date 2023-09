Ein Feuerwehrmann ist in Österreich im Einsatz verletzt worden. Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte und sieben Meter tief.

05.09.2023 | Stand: 17:59 Uhr

Bei einem Feuer in Axams ( Tirol) ist am Dienstag ein Feuerwehrmann verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann bei Löscharbeiten vom Dach eines Hauses rund sieben Meter in die Tiefe.

Großeinsatz für Feuerwehr in Axams

Er musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Brand des Hauses in Axams wurde von insgesamt 82 Feuerwehrleuten zügig gelöscht, so die Polizei.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.