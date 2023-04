Autofahrer rast Polizei davon - und bremst plötzlich ab

Die Polizei verfolgt ein Auto, das viel zu schnell in Fieberbrunn (Tirol) unterwegs ist. Als die Beamten den Wagen stoppen, erleben sie eine Überraschung.

03.04.2023 | Stand: 21:52 Uhr

Ein 15-Jähriger ist am Montagnachmittag in Fieberbrunn ( Tirol) mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet. Eine Streife sah den Wagen auf der B164, der viel zu schnell mit bis zu 140 Kilometer pro Stunde in Richtung Hochfilzen unterwegs war.

15-Jähriger flüchtet vor Polizei in Fieberbrunn

Die Polizei verfolgte den Pkw und versuchte, ihn mit Blaulicht und Martinshorn zu stoppen. Der Autofahrer hatte nach Angaben der Beamten auf einer Strecke von etwa vier Kilometern das Anhaltezeichen missachtet, trotz Verbots überholt, die Sperrlinie überfahren und an unübersichtlichen Stellen überholt.

Auf einmal bremste der Fahrer, der Wagen hielt an einer Bushaltestelle in Fieberbrunn an. Eine Polizistin beobachtete, wie die Insassen ihre Sitzplätze im Auto wechselten. Als die Beamten den Pkw kontrollieren wollten, saß keiner der drei Jugendlichen am Steuer.

Arzt: Jugendlicher hatte Drogen genommen

Das Trio bestritt, das Fahrzeug gefahren zu haben. Wie sich am Ende allerdings herausstellte, hatte ein 15-Jähriger aus Serbien das Auto unbefugt gelenkt. Die Polizei schickte den Jugendlichen zum Arzt, der ihn untersuchte.

Der 15-Jährige hatte laut Untersuchung Drogen genommen, seine Fahrtauglichkeit war aufgrund der Suchtmittel beeinträchtigt. Die Beamten zeigten den Jugendlichen an - wegen unbefugten Fahrens und mehrerer Verstößen.

Weitere Nachrichten aus Österreich immer hier.