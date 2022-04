Traktor stürzt in Fieberbrunn Hang hinunter - Fahrer schwer verletzt

In Fieberbrunn in Tirol ist am Dienstag ein Traktorfahrer mitsamt Fahrzeug einen Hang abgestürzt. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

05.04.2022 | Stand: 15:23 Uhr

Am Dienstag hat ein Traktorfahrer gegen 9.15 Uhr einen Unfall in Fieberbrunn in Tirol gebaut. Wie die Polizei mitteilt, war der 49-Jährige mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Dafür benutzte eine landwirtschaftliche Zugmaschine. Aus unbekannter Ursacher stürzte der Traktor plötzlich einen über 53 Grad steilen Hang etwa 10 Meter tief ab und blieb schließlich in einer Wiese stehen.

Der 49-Jährige befand sich zu dem Zeitpunkt in der Fahrerkabine des Traktors. Er konnte sich selbst befreien und rief den Rettungsdienst. Bei dem Unfall in Fieberbrunn (Tirol) wurde er schwer verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

