Frau verfährt sich auf dem Weg zu Alphütte - und erlebt nachts Riesenschreck auf 1630 Metern Höhe

Eine 22-jährige Deutsche erlebte einen Riesenschreck, als sie sich mit ihrem Auto auf dem Weg zu einer Alphütte bei Finkenberg verfuhr: Ihr Wagen fing plötzlich Feuer.

21.04.2022 | Stand: 07:16 Uhr

Diese Ausfahrt in die Berge wird eine 22-jährige Deutsche wohl nie mehr vergessen. Am Mittwoch (20. April 2022) kurvte sie gegen 22 Uhr mit dem Auto ihres Großvaters im Gemeindegebiet von Finkenberg im Zillertal ( Tirol) auf einer Forststraße in Richtung Penken.

Ziel ihrer Fahrt: Sie wollte einen Freund auf einer Almhütte besuchen.

Doch auf dem Weg dorthin verfuhr sich die Frau und geriet letztlich ungewollt auf einer Höhe von etwa 1630 Metern zur sogenannten „Grubenaste“. Dort stellte sie bei ihrem Wagen eine erhöhte Motortemperatur fest. Kurz nachdem plötzlich aus der linken Seite des Motorraumes Rauch ausgetreten war, fing der Motorraum aus bislang unbekannter Ursache Feuer.

Frau verfährt sich auf Weg zur Almhütte: Auto brennt komplett aus

Die Frau rief ihren Freund zur Hilfe, dessen Löschversuche jedoch erfolglos blieben. In ihrer Not setzte die Frau gegen 22.30 Uhr einen Feuerwehr-Notruf ab. Der mittlerweile in Vollbrand stehende Wagen konnte schließlich durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Finkenberg und Mayrhofen gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf ein unmittelbar neben dem brennenden Fahrzeug befindliches Stallgebäude verhindert werden.

Wegen der starken Hitzeentwicklung wurde die Holzverschalung des Stallgebäudes jedoch teilweise verkohlt. Am PKW entstand Totalschaden. Der am Stallgebäude entstandenen Schaden kann derzeit nicht angegeben werden. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

Im Einsatz waren: die Feuerwehren Finkenberg und Mayrhofen mit insgesamt 45 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen, zwei Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sowie eine Polizeistreife, wie die Tiroler Polizei mitteilt.