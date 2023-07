Wanderin stürzt in Tirol in Gletscherspalte - Begleiter kann sie retten

Bei einer Tour auf den Großen Möseler in Tirol ist eine Wanderin aus Deutschland in eine Gletscherspalte gestürzt.

05.07.2023 | Stand: 06:29 Uhr

Auf einer Bergtour am Dienstag in Finkenberg in Tirol ist eine 25-Jährige in eine Gletscherspalte gestürzt. Sie zog sich bei dem Unfall tiefe Schnittwunden am Bein zu und musste von ihrem Begleiter gerettet werden, teilt die Polizei mit.

Demnach machte eine vierköpfige Gruppe aus Deutschland am Dienstag eine Tour auf den Großen Möseler und stieg anschließend über den Westlichen Nevesferner, die Östliche Möselscharte und das Waxegkees ab. Gegen 14 Uhr mussten sie auf einer Höhe von 3150 Metern eine Gletscherspalte überwinden. Die Gruppe entschied sich, dafür einen T-Anker zu errichten, um nicht in die Spalte abzustürzen.

Rettungshubschrauber bringt 25-Jährige nach Sturz in Gletscherspalte ins Tal

Nachdem die drei Männer die Spalte überwunden hatten, entfernte die 25-Jährige die bergseitige Sicherung, während talseitig ein neuer T-Anker errichtet wurde. Als die Frau auf die Schneebrücke trat, brach diese jedoch und die Frau stürzte drei bis vier Meter tief in die Spalte. Dabei prallte sie gegen den Spaltenrand und verletzte sich. Weil sie nicht mehr selbstständig aus der Spalte kam, stieg einer ihrer Begleiter zu ihr ab und half ihr, aus der Spalte zu klettern. Die Gruppe setzte anschließend die Rettungskette in Gang. Ein Notarzthubschrauber brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

