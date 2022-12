Fischer in Feldkirch tot in See gefunden

In Feldkirch in Vorarlberg wurde ein toter Fischer nach einer langen Vermisstensuche im Baggersee Paspelstraße gefunden.

20.12.2022 | Stand: 08:33 Uhr

In feldkirch in Vorarlberg wurde am Montagabend ein toter Fischer in einem Baggersee gefunden. Die Poizei wurde gegen 19.40 Uhr über den Vorfall informiert. Zu diesem Zeitpunkt lief die Suchaktion am Baggersee Paspelstraße nach dem 58-Jährigen bereits, teilen die Beamten mit.

Gegen 22.55 Uhr fanden Taucher der Wasserrettung den Mann in der Nähe seines Angelplatzes. Zu diesem Zeitpunkt war der Fischer bereits tot, Reanimationsversuche waren nicht erfolgreich. Die Polizei konnte keine Anzeichen auf Fremdverschulden feststellen. Die genaue Todesursache des Fischers muss noch bestimmt werden.

