Flugzeug stürzt bei Reutte auf Hausdach: Pilot und seine Ehefrau schwer verletzt

31.07.2022 | Stand: 21:12 Uhr

Laut Polizei ereignete sich der Absturz am Sonntagnachmittag um 15.17 Uhr Uhr. Unmittelbar nach dem Start vom Flughafen Höfen bei Reutte sei das Flugzeug auf ein Hausdach abgestürzt. Das sagte eine Polizeisprecherin gegenüber unserer Redaktion. Bei der Maschine handele es sich um eine Cessna, so die Sprecherin weiter.

Flugzeug stürzt in Höfen bei Reutte ab: Insassen in Maschine eingeklemmt

Der deutsche Pilot (54) hatte seine Ehefrau (56) mit an Bord. Die Rettungskräfte mussten die beiden eingeklemmten Flugzeuginsassen aus der Maschine bergen. Sowohl der Pilot als auch seine Frau wurden bei dem Absturz schwer verletzt. Ob Lebensgefahr besteht, ist derzeit nicht bekannt. Hubschrauber flogen die Schwerverletzten in die Kliniken nach Murnau und Innsbruck.

Der Dachstuhl des Hauses wurde durch den Aufprall der Cessna beschädigt. Im Haus gab es keine Verletzten. Die Bewohner waren zur Zeit des Absturzes nicht daheim.

Der Flugplatz in Höfen ist ein privater Flugplatz und liegt etwa drei Kilometer südlich von Reutte. Der kleine Airport verfügt über eine rund 680 Meter lange asphaltierte Start- und Landebahn. Ermittler wollen nun klären, ob das Flugzeug nach dem Start wegen technischer Probleme abstürzte, oder ob ein Fehler des Piloten vorliegt. Schon kurz nach dem Abheben verlor die Cessna laut Augenzeugen erheblich an Höhe, fing an zu schwanken und stürzte ab. An der Maschine entstand Totalschaden.

