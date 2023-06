43-Jähriger stirbt nach Flugzeugabsturz in Osttirol

Ein Pilot ist mit seinem Motorflieger in Osttirol abgestürzt und starb. Er hatte einen Segelflieger in die Höhe ziehen wollen - es kam zu Komplikationen.

26.06.2023 | Stand: 07:25 Uhr

Ein 43-Jähriger ist bei einem Flugzeugabsturz im Tiroler Nikolsdorf ums Leben gekommen. Laut Polizei war die Maschine am Sonntagnachmittag bereits kurz nach dem Start abgestürzt.

Der Mann hatte mit seinem Motorflieger ein Segelflugzeug abgeschleppt und es in die Höhe gezogen. An Bord des Seglers saßen zwei Männer im Alter von 56 und 65 Jahren. Das Segelflugzeug soll den ersten Ermittlungen zufolge in sehr niedriger Höhe ins Pendeln geraten sein. Gleichzeitig hat sich der Polizei zufolge wohl die Haube des Seglers geöffnet, wodurch der Flieger in die Höhe schnellte. Das Schleppflugzeug kippte dadurch jedoch nach vorne und stürzte ab.

Motorflieger stürzt in Nikolsdorf ab - 43-jähriger Pilot kommt dabei ums Leben

Der Motorflieger schlug auf einer Wiese im Erdboden ein und geriet in Brand. Der 43-jährige Pilot erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Segelflieger konnte indes sicher landen, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet. Zeugen sahen nach dem Unfall eine starke Rauchentwicklung und eine schwarze Wolke. Sie riefen die Feuerwehr.

Noch am Sonntagnachmittag waren Mitglieder der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Österreichischen Bundes am Absturzort, um erste Erhebungen zu machen. Die Ermittler stellten Unfallwrack und das geschleppte Segelflugzeug sicher. Ein Gericht ordnete die Obduktion des Toten an. Nun soll ein Sachverständiger der Frage nach dem genauen Unfallhergang nachgehen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat zudem gegen die beiden Insassen des Seglers ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

